شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تغلق الأسبوع على ارتفاع طفيف وعيار 21 بـ775 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت أسعار الذهب في البورصات العالمية على ارتفاع محدود بنسبة 0.34 % لتسجل أونصة الذهب وفق جلسات ختام التداول في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 1781 دولارا للأونصة، وسط ترقب وهدوء في الأسواق العالمية مع تهدئة مخاوف المستثمرين من رفع مرتقب للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر سجلت تحركا محدودا للغاية بقيمة جنيهين، ليغلق السوق هذا الأسبوع عند سعر 775 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعاً في مصر، وهو السعر المسجل في أسواق المعادن الثمينة بمصر الآن، ومن المتوقع استمرار هذا السعر معنا حتي فتح التداول مجدداً على الذهب يوم الاثنين المقبل.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 664 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 775 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 886 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6200 جنيها.

أونصة الذهب 1781 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب في بعض جلسات التداول ، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن زيادة أسعار الفائدة ويترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.