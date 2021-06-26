شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها النقل بنسبة 10.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الرابع من شهر يونيو، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 7.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.4%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 5.1%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.9%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.5%.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والتجارة والموزعون والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجعت 3 قطاعات وهي المقاولات والإنشاءات الهندسية ومواد البناء والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.8%، 2.9%، 1.7%، على التوالي.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 10278.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2328.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 3296.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.86% مغلقًا عند مستوى 12877.36 نقطة، وهبط مؤشر التميز في أول أسبوع تداول بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2173.33 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 651.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 328.8 مليار جنيه إلى 342.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.9 مليار جنيه إلى 115.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 442.8 مليار جنيه إلى 458.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.1%.