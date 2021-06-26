شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها النقل بنسبة 10.1% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والتجارة والموزعون والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجعت 3 قطاعات وهي المقاولات والإنشاءات الهندسية ومواد البناء والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.8%، 2.9%، 1.7%، على التوالي.
وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 651.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 328.8 مليار جنيه إلى 342.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.9 مليار جنيه إلى 115.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 442.8 مليار جنيه إلى 458.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.1%.