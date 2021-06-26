شكرا لقرائتكم خبر عن «بانو بوراتوس» توسع أعمالها انطلاقاً من «حرة مطار الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «بانو بوراتوس» المتخصصة بإنتاج وتصنيع المواد الأولية للمخابز ومعامل تصنيع الشوكولاتة والمثلجات، التي أسست أكبر مصانعها في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أنها تعكف على زيادة إنتاجها الشهري من 300 طن إلى 600 طن مطلع 2022، وإلى 900 طن بحلول العام 2023، فيما تعتزم زيادة الإنتاج من 45 إلى 150 منتجاً خلال 2022، بما يعكس التسهيلات التي توفرها الهيئة ومكانتها كبيئة مثالية للشركات الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة.

خدمات استثنائية

وتفقد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، على رأس وفد من الهيئة مؤخراً مصنع الشركة الذي تأسس في بداية العام 2020 الذي يمتد على مساحة 17250 قدماً مربعة باستثمار بلغ 20 مليون درهم، حيث أشاد المزروعي بجودة ونوعية المنتجات التي تقدمها الشركة.

وأشار المزروعي، إلى أن إعلان شركة «بانو بوراتوس» عن مضاعفة إنتاج مصنعها بالرغم من حداثته، يشكل قيمة مضافة على مستوى تنوع الاستثمارات في المنطقة إلى جانب تلبية الطلب المتنامي في أسواق الدولة والأسواق المجاورة على المنتجات والحلول المرتبطة بقطاع صناعة الأغذية بما يدعم نمو أعمالها واستثماراتها.

من جهته أشاد ريان محسن مدير عام شركة «بانو بوراتوس» في الإمارات، ببيئة الاستثمار وجودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الهيئة، مؤكداً أنها هيأت كافة الأسباب لاتخاذ الشركة قرارها بتأسيس أكبر مصانعها في الشرق الأوسط انطلاقاً من سمعتها العالمية وخدماتها المتطورة، والتزامها بدعم المستثمرين والحفاظ على مصالحهم، خاصة أن تأسيس المصنع جاء خلال جائحة كوفيد-19، معتبراً أن إدارة دولة الإمارات لتداعيات الجائحة والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة سارعت بالتعافي الاقتصادي ونشطت الأسواق، لافتاً إلى أن استثمارات الشركة في مصنعها الجديد في الشارقة في سياق توسيع نشاط الشركة إلى الأسواق الغربية وفي أسواق دول الخليج العربي والأردن والعراق وسوريا.

وأضاف محسن: إن عمليات الإنتاج في المصنع الجديد التي بدأت في شهر فبراير الماضي مؤتمتة بالكامل وقد تم تجهيزه بأحدث تقنيات التخزين والحفظ والنقل ووفق أعلى المواصفات العالمية والمحلية في مجال السلامة والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنه يعمل في المصنع حالياً نحو 40 عاملاً وفنياً، ويضم مختبراً للأبحاث لقياس وتطوير جودة المنتجات وتوفير حلول مبتكرة لقطاع المخابز وتلبية احتياجاته.

