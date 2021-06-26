البحرين تكمل عقد المتأهلين لنهائيات كأس العرب

أ ف ب

أكمل المنتخب البحريني عقد المتأهلين الى نهائيات كأس العرب لكرة القدم بعدما تجاوز نظيره الكويتي 2- صفر في اللقاء الذي جرى على استاد خليفة الدولي في التصفيات.

وسجل للمنتخب البحريني علي حرم (74) وهاشم السيد (90+4).

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب اعتباراً من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبلين.

وانضم المنتخب البحريني الى المجموعة الأولى «خليجية الصبغة» التي تضم قطر صاحب الأرض إضافة إلى العراق والمنتخب العُماني المتأهل من الملحق على حساب الصومال.

وشهدت المواجهة مشاركة نجم الكرة الكويتية بدر المطوع الذي دون حضوره الدولي في المباراة رقم 185 ليصبح عميداً للاعبي العالم بعدما تجاوز المصري أحمد حسن (184).