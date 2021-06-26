شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 شخصاً في هجمات غرب النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامى - أ ف ب

أفاد مسؤول محلي في منطقة تيلابيري الغربية بالنيجر، الجمعة، بأن 19 شخصاً قتلوا خلال هجمات في المنطقة؛ حيث يتزايد استهداف المدنيين بأيدي عناصر يُشتبه في أنهم من المتشددين.

وكان مسؤولون محليون قالوا، الخميس، إن الحصيلة المؤقتة للقتلى تُراوح بين عشرة وخمسة عشر قتيلاً سقطوا في هجمات شنها أفراد على دراجات نارية نحو الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (14:30 ت ج) على منطقة تونديكيويندي الريفية.

غير أن المسؤول المحلي قال: «هناك 19 قتيلاً وهذه حصيلة نهائية: خمسة عشر شخصاً قُتلوا في دنغا زاوني، إضافة إلى أربعة في قرية طلبة كويرا المجاورة». وأضاف: «الخميس، كانت الحصيلة 15 قتيلاً، لكن قوات الدفاع والأمن عثرت على أربع جثث صباح السبت في الأحراج».

وأشار إلى أنه من بين الضحايا التسعة عشر، قُتِل «ستة عشر في حقولهم»؛ حيث كانوا يزرعون الحبوب. وأضاف: إنه تمّ أيضاً حرق 19 مخزن حبوب، و12 كوخاً وأحد المتاجر، فيما «نُهِب» متجر آخر.

وكانت منطقة تونديكيويندي الريفية هدفاً في كانون الثاني/ يناير لهجمات دموية قُتل خلالها 100 مدني بأيدي مسلحين كانوا على متن دراجات نارية وفروا لاحقاً إلى مالي المجاورة.