شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإسعافات الأولية والإجراءات المتبعة حال التعرض لإصابات الحروق؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إصابات الحروق واردة الوقوع في المنزل أو خارجه، وهي إصابات يصعب إسعافها إلا في وجود الأطقم الطبية المتخصصة، خاصة أنها متفاوتة الدرجات والتأثير، ومع ذلك تستوجب السرعة في علاجها وإسعافها منعاً لتفاقم آثارها الجانبية، ولكن في حال تأخر وصول عربات الإسعاف أو الوصول إلى المستشفى، ما هي الإسعافات الأولية والإجراءات المتبعة حال التعرض لإصابات الحروق؟

في هذا الشأن تنصح د. نور هشام، طبيبة عامة وماجستير في الطب العام، باتباع التالي: