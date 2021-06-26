شكرا لقرائتكم خبر عن حرب العصابات..18 قتيلاً في إطلاق نار بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - أ ف ب

أفادت الناطقة باسم حكومة ولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك روسيو أغيلار، الجمعة، بأن 18 شخصاً قتلوا جرّاء تبادل لإطلاق النار بين عصابات مخدّرات حيث وقع في منطقة نائية بالولاية.

وأسفرت أعمال عنف مرتبطة بالمخدّرات عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك منذ العام 2006، عندما بدأت الحكومة نشر قوات فيدرالية لمواجهة العصابات.

وقالت أغيلار «قتل 18 شخصاً ووقعت المواجهة في منطقة سان خوان كابيسترانو في بلدية فالبارايسو». وذكرت أن تبادل إطلاق النار كان نتيجة مواجهة لبسط النفوذ على منطقة معينة.

وتقع فالبارايسو عند حدود ولاية خاليسكو، معقل عصابة مخدّرات نافذة تعرف باسم «خاليسكو نويفا خينيراثيون».

وتفيد السلطات بأن العصابة تشن حملة عنيفة من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات.

وعثر على ثلاث مركبات، إحداها متفحمة، في الموقع، إضافة إلى «عدد كبير من أغلفة (الرصاص) بعيارات مختلفة»، بحسب «مجموعة التنسيق المحلية» المكلفة من الحكومة بفرض الأمن في زاكاتيكاس.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن سلسلة عمليات إطلاق نار منذ الأربعاء عندما عُثر على جثتي شرطيين معلّقتين من جسر في زاكاتيكاس.

لكن أغيلار أشارت إلى أن السلطات لم تحدد بعد إن كانت هناك أي صلة بين مقتل الشرطيين وإطلاق النار في فالبارايسو.

وأقرّ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، بوجود مشاكل أمنية في المنطقة، لكنه أشار إلى أن حكومته تحقق تقدّماً في مواجهة الجريمة.

وقال أوبرادور: «الولاية ملزمة بضمان الأمن والسلم لكافة المواطنين». وأضاف أن الحكومة «تبذل جهوداً» في زاكاتيكاس وغيرها من الولايات.