شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سهم "ألفابت وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي.



وذكرت تقارير صحفية بأن "جوجل" بصدد اختبار خاصية جديدة تحذر من خلالها المستخدمين من أن عمليات بحثهم ربما تقودهم إلى روابط غير مؤمنة أو غير موثوقة.



وأفادت مصادر مطلعة لموقع "ريكود" أن هذه الخاصية الجديدة سوف تتاح من أجل حماية المستخدمين من أي مواقع أو روابط تؤدي إلى الاطلاع على معلومات مزيفة أو مضللة خاصة أن الكثير من المستخدمين أعربوا عن شكواهم بشأن تلقي أخبار عاجلة غير موثوقة.



وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولو "جوجل" إلى أن محرك البحث الإلكتروني سوف يحاول عرض المعلومات الموثوقة والصحيحة أمام المستخدمين، وذلك رغم وجود روابط ومواقع جديدة مضللة.



وعلى صعيد التداولات، استقر سهم "ألفابت" خلال جلسة الجمعة على نحو إيجابي وأغلق عند 2450.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2452.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2431.3 دولار.