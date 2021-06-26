شكرا لقرائتكم خبر عن "نايكي" تعلن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نايكي" خلال تداولات اليوم الجمعة وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في أعقاب إعلان شركة الأدوات والأحذية والملابس الرياضية عن نتائج أعمالها الفصلية والتي تجاوزت توقعات المحللين بشك ملحوظ.



وأفادت "نايكي" الأمريكي بأن إيراداتها السنوية سوف تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار في عام 2021 للمرة الأولى على الإطلاق نتيجة المبيعات القوية في أمريكا الشمالية.



وأشارت "نايكي" إلى أنها حققت صافي دخل قدره 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من مايو/أيار مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 790 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وقفزت إيرادات "نايكي" في الربع المالي المنتهي في الشهر الماضي إلى 12.34 مليار دولار مقارنة بنحو 6.31 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين توقع محللون تحقيق إيرادات عند 11.01 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "نايكي" بنسبة 15.5% وأغلق عند 154.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 154.5 دولار وهو الاعلى على الإطلاق، في حين سجل أقل سعر عند 150.4 دولار.