شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر "إس أند بي 500" يغلق عند أعلى مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وحقق "إس أند بي 500" إغلاقا قياسياً، بينما تخلى "ناسداك" عن مكاسبه.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي في قياس التضخم – ارتفع إلى مستوى 3.4% خلال مايو/أيار الماضي، وهو المستوى الأعلى في نحو ثلاثة عقود.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1% أو ما يعادل 75 سنتا وأغلق الخام عند 74.05 دولار للبرميل، وهو الإغلاق الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.9%، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.1 دولار وأقل سعر عند 72.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8% أو ما يعادل 62 سنتا وأغلق عند 76.18 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6%، وسجل أعلى سعر عند 76.1 دولار وأقل سعر عند 74.9 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% ما يعادل 237 نقطة إلى 34433 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 34501 نقطة وأقل مستوى عند 34314 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% ما يعادل 14 نقطة إلى 4280 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 4286 نقطة وأقل مستوى عند 4271 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% ما يعادل 9 نقاط إلى 14360 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وهي الأكبر منذ فبراير/شباط، وبلغ أعلى مستوى عند 14409 نقاط وأقل مستوى عند 14337 نقطة.