شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بأكثر من 1.5% في عقود الصويا خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ووقعت السلع الزراعية تحت وطأة الضغوط في ظل تحسن حالة الطقس في أمريكا الشمالية الأمر الذي يعني زيادة وفرة المحاصيل من الذرة والصويا.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية اليوم أن شركات تصدير خاصة باعت نحو 132 ألف طن من الصويا إلى الصين، كما باعت 260 ألف طن من الصويا إلى جهات غير معلومة في الأسبوع الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن مستوردين صينيين اشتروا على الأقل 8 شحنات من الصويا الأمريكية يوم الجمعة الماضي، وهي أكبر وتيرة مشتريات من الصويا الأمريكية في أربعة أشهر ونصف.



كما ارتفعت واردات الصين من الصويا البرازيلية في مايو/أيار بنسبة 82% مقارنة ببيانات شهر أبريل/نيسان.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.7% إلى 12.69 دولار للبوشل.