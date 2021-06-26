شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة بدعم من استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم صدور بيانات إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي في قياس التضخم – ارتفع إلى مستوى 3.4% خلال مايو/أيار الماضي، وهو المستوى الأعلى في نحو ثلاثة عقود.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا الحيلولة دون تفشي المرض مرة أخرى بسبب سلالة "دلتا".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 26.14 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.380 وأقل سعر عند 25.970 دولار.