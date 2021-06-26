شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للين الياباني مع استمرار ظهور الضغوط التضخمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك مع ظهور المزيد من الإشارات على ضغوط تضخمية في مختلف الدول.



كان محضر اجتماع البنك المركزي الصادر هذا الأسبوع قد كشف عن أن هناك توقعات من أعضاء البنك بأن صعود التضخم في اليابان سيكون مؤقتاً وأنه سيفقد زخم الصعود في الفترة المقبلة.



ويرى أعضاء بنك اليابان بأن هناك عدم يقين حيال توقعات النمو الاقتصادي وسوق العمل في العام الجاري، لكن هناك إشارات إيجابية بشأن أن زيادة الدخل ربما تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الإنفاق.



كما تحدث أعضاء البنك المركزي الياباني عن أن وتيرة تعافي الاقتصاد سوف تعتمد على توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وفي غضون ذلك، ارتفعت مؤشرات التضخم في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الاقتصادات على مستوى العالم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 110.7، وسجل أعلى سعر عند 110.9 وأقل سعر عند 110.4.