شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج.. مشهد ثقافي وحضاري ينبض بالحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستفتنك حتماً هذه المدينة الغامضة بناطحات سحابها العالية والتقاليد القديمة والأطعمة اللذيذة سواء كنت تزورها للمرة الأولى أم الخمسين. قد يكون التعقيد الذي يستعصي على الوصف حتى بالنسبة إلى سكانها، هو ما يدفع الكثيرين إلى حب هونج كونج، وهي تبحث عن ذاتها مع موقعها القريب من البر الصيني بكل الثقل الحضاري والتأثير الطاغي للثقافة الصينية.

وتُعَدُّ هونج كونج واحدةً من المراكز الاقتصادية الرَّائدة في العالم، إذ تمتاز باقتصادٍ رأسماليٍّ مزدهر يقوم على الضرائب المنخفضة والتجارة الحرَّة، وتعتبر عملة المدينة دولار هونج كونج، العملة الثامنة الأكثر تداولاً على مستوى العالم.

ورغم أن هونج كونج تشتهر بأنها مدينة صناعية إلى درجةٍ كبيرة، فهي مع ذلك تحرص على محاولة الحفاظ على البيئة خضراء نظيفة، وقد حثَّ الوعي الشعبي المتزايد مؤخراً الحكومة على تطبيق قيودٍ قاسية على استصلاح المزيد من الأراضي بميناء فكتوريا. وممَّا يتسبب بازدياد الوعي الشعبي حول البيئة ارتفاع معدَّلات التلوث في المدينة، التي تنتج عن الطبيعة الجغرافية لهونج كونج وعلوّ مبانيها.

ويحظى المسافر إلى هونج كونج، بفرصة فريدة للاستمتاع بين مزيج رائع من الثقافات مع معالم سياحية وأماكن ترفيهية مذهلة، إلى جانب عدد كبير من السكان الناطقين باللغة الإنجليزية وبنية تحتية مريحة للنقل، فضلاً عن آفق مبهر من ناطحات السحاب المذهلة.

وتعتبر هونج كونج واحدة من الوجهات والمراكز الحضرية الأكثر نمواً في آسيا من حيث التجارة والأعمال وكذلك السياحة، وتتكون منطقة من جزيرة هونج كونج وشبه جزيرة كولون والأقاليم الجديدة و200 جزيرة نائية. وبينما ترتبط هذه المناطق بشبكات القطار والحافلات، فمن المهم أن تكون على دراية بجغرافيتها.

كما تحتضن مشهداً ثقافياً نابضاً بالحياة خلف ألواح الزجاج والمباني الشاهقة، ويتميز بالتأثيرات الانتقائية من جذورها الصينية واتصالاتها الاستعمارية والمزيج العجيب من المواهب المحلية.

وتعتبر هونج كونج عاصمة آسيا الأولى في الطهي، فهذه المدينة التي تعيش لتأكل، كما أنها موطن لكثير من عجائب المطبخ، ومهما كانت رغبات الطعام الخاصة بك فمن المرجح أن تنتهي إلى الشعور بالتخمة من وعاء من المعكرونة مع الفطيرة باللحم، أو طبق «ديم سوم» الطازج المطهو على البخار.

وتتشكّل أراضي «هونج كونج» بنسبة 70% من الجبال والحدائق الريفية مترامية الأطراف، وبعضها موطن لجواهر جيولوجية نفيسة، حيث يمكنك الهروب من قيود المدينة على إحدى أفضل أنظمة النقل في العالم لقضاء اليوم متجولاً في أرجاء إحدى القرى أو المشي على الشواطئ التي تضربها الأمواج وأنت تبحث عن الأصداف البحرية على جزيرة مهجورة.

وهناك مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات في رفوف الأسواق في هونج كونج، ابتداءً من السترات الصينية الجلدية الجاهزة للارتداء إلى سكاكين المطبخ المفصّلة وفق رغبة العميل. وتتم تلبية كل رغبة أو حاجة في عدد من الأماكن المبهرة، من المولات الحديثة، ومحال الشوارع الجانبية الأنيقة، والمتاجر العتيقة، وبازارات بيع الأدوات، ومزيج متنوع من الأسواق. وحيث إنه لا توجد ضريبة مفروضة على المبيعات، فإن الأسعار عموماً جاذبة للزوار.

قمة فيكتوريا

قمة فيكتوريا

ترتفع هذه القمة الجبلية 552 متراً، وهي أعلى نقطة في جزيرة هونج كونج، كما أنها إحدى أكثر المناطق التي يزورها السياح في المدينة، وليس من الصعب إدراك السبب، مع المنظر الشامل للمدينة النابضة بالحياة، والغابة الخضراء، ومسارات المشي السهلة والمثيرة في نفس الوقت، وكلها يمكن الوصول إليها في غضون ثمان دقائق من مركز المدينة. وإحدى أقدم وسائل التنقل في هونج كونج، والتي تعتبر أفضل طريقة للوصول إلى القمة هي الترام الذي يتحدى الجاذبية البالغ من العمر 125 عاماً.

جزيرة لانتاو

تعتبر أكبر الجزر الموجود في هونج كونج على الإطلاق، وتقع عند مصب نهر اللؤلؤ، وتُصنّف من أجمل أماكن السياحة في هونج كونج بسبب إحاطة المياه الزرقاء الساحرة في الجزيرة من كافة الجوانب، بالإضافة إلى شواطئها الذهبية الخلابة التي توفر العديد من الأنشطة الممتعة، وتحتوي الجزيرة أيضاً على عدد كبير من الأماكن المهمة تاريخياً، بالإضافة إلى القمم الجبلية العالية مع المساحات الخضراء الواسعة.

ديزني لاند

ديزني لاند

تعدّ ديزني لاند هونج كونج إحدى أجمل متنزهات ديزني في العالم، إذ تبلغ مساحتها 68 فدّاناً، ويعدّ المنتزه من أهم الأماكن السياحية في آسيا، إذ يستطيع استقبال ما يزيد على 34 ألف زائر يومياً، وهو معدل عالٍ للغاية بالنسبة لحدائق ومنتزهات ديزني حول العالم. وافتُتح في عام 2005، وقد عمل على محاولة دمج الثقافة الصينية التقليدية مع عالم ديزني لاند المثير.

تمثال تيان تان

تمثال بوذا «تيان تان»

يجلس هذا التمثال على تلة فوق أحد الأديرة، ويمثل «تيان تان» بوذا الذي يبلغ ارتفاعه 23 متراً ويزن 202 طن، تجسيداً للرب «غواتاما»، ويقل ارتفاعه قليلاً من 34 متراً إذا قمت بتضمين المنصة التي يجلس عليها. والتمثال والمشاهد المحيطة به تستحق تسلق الدرجات ال 260 لإلقاء نظرة فاحصة عليه من قرب، وعيد ميلاد بوذا هو عطلة رسمية يحتفل بها في أواخر إبريل وأوائل مايو.

متحف العلوم

متحف العلوم

يتميز هذا المتحف بطابع علمي شيق، ويقع في «تسيم شا تسوي إيست»، كولون، ويخطف المتحف زواره بالرحلات العلمية الشيقة، والروبوتات، والرحلات الافتراضية، والأفلام بتقنيات عرض متقدمة، وهي أبرز ما يميز هذا المتحف الشهير للعلوم. ولعل هذا ما جعله أهم أماكن السياحة في الصين ويحظى بهذه المكانة الهامة بين الزوار الوافدين إليه من مختلف مناطق العالم.

تيمبل ستريت

السوق الليلي في «تيمبل ستريت»

يعتبر من أكثر الأسواق الليلية حيويةً في هونج كونج، حيث يمتد «شارع المعبد» من «مان ماين لين» في الشمال إلى شارع «نانجينغ» في الجنوب، ويقطعه مجمع معبد «تين هاو» في موضعين. وبينما يمكنك أن تجد أفضل الصفقات في الجزء الشمالي في «نيو كاولون»، وعبر الحدود في «شنتزين»، فإنه يظل مكاناً جيداً لزيارته مع الأجواء الصاخبة والروائح ومذاقات الأطعمة المعروضة في أكشاك أطعمة الهواء الطلق «باي داي دونغ». ويشتري الناس من هنا الملابس رخيصة الثمن والساعات، والأقراص المدمجة المقرصنة والماركات المقلدة، والأحذية، وتجهيزات المطابخ والأدوات للاستخدام اليومي، ويمكن اعتبار أية أسعار مكتوبة عبارة عن مقترحات فهذا المكان هو للمساومة بالتأكيد.

معبد «مان مو»

يعد أحد أقدم المعابد في هونج كونج وقد تم إعلانه كنصب تذكاري. و«مان مو» ذو الأجواء الخاصة هو مكان مكرس لآلهة الأدب «مان» وهي ممسكة بفرشاة كتابة، وآلهة الحرب «مو». وبني هذا المعبد في 1847 خلال عهد أسرة «تشينغ» من قبل بعض أثرياء التجار الصينيين، ويعد مكاناً للعبادة فقد كان المعبد عبارة عن محكمة للبت في المنازعات المحلية.