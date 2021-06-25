شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار من أربع طوابق في الإسكندرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية،الجمعة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، وسط أنباء عن وجود عدد من قاطني العقار تحت الأنقاض، وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار؛ في الوقت الذي أكد فيه الأهالي بمحيط العقار، أنه يتم البحث عن 4 ضحايا، بينهم سيدة مسنة، ما زالوا تحت الأنقاض.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس حي وسط قوله إن العقار كان مأهولاً بالسكان، وهو مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وقد صدر قرار بترميمه برقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للطابق الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكداً أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، وعمل حواجز في جميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظاً على سلامة المواطنين.