شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وروسيا تسجلان أكبر عدد من الإصابات بـ «كورونا» منذ أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بريطانيا تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية فبراير/ شباط الماضي، في وقت ينتشر المتحوّر دلتا في المملكة، فيما تزايد باطراد عدد الإصابات في إندونيسيا التي نصبت خياماً أمام مستشفياتها لاستيعاب المصابين الجدد، وشددت روسيا الإجراءات الاحترازية، وأمرت بتوسيع حملة التطعيم لتشمل فئات أخرى، في وقت أمرت السلطات الأسترالية بحجر صحي على أربعة أحياء في سيدني كبرى مدن البلاد.

«دلتا» يغزو بريطانيا

ذكرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد لحالات العدوى منذ مطلع فبراير/ شباط. وسجلت البلاد أيضاً 21 وفاة بالفيروس.

وأعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 35204 إصابات جديدة بمتغير «دلتا» شديد العدوى من فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة ب«دلتا» 111157.

وبحسب البيانات الحكومية فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 46٪، مشيرة إلى أن متغير «دلتا» أصبح يمثل الآن ما يقرب من 95٪ من الحالات التي يتم تسجيلها في المملكة المتحدة.

خيام أمام المستشفيات

قالت وزارة الصحة الإندونيسية إنها تعكف على تحويل وحدات الطوارئ الطبية في العاصمة جاكرتا إلى خيام أمام المستشفيات لتوفير مساحات أكبر تستوعب أسرّة لمرضى «كوفيد-19» مع تزايد الحالات.

وتجاوزت إصابات «كوفيد-19» في إندونيسيا المليونين، الأسبوع الماضي. وسجلت البلاد 20574 إصابة، أمس الجمعة، وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بدء الجائحة.

وفرضت زيادة الإصابات ضغوطاً على نظام الرعاية الصحية الهش، إذ تقترب المستشفيات في بعض المدن من الامتلاء عن آخرها، بينما أصيب المئات من أفراد الأطقم الطبية بالفيروس.

وبلغ معدل شغل أسرّة العزل في جاكرتا 90 في المئة وفقاً لتصريحات المحافظ، أنيس باسويدان، بينما بلغ معدل شغل وحدات الرعاية المركزة 86 في المئة. وفي الوقت نفسه تعاود أعداد الوفيات بفيروس كورونا الارتفاع.

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت الجمعة 51667 حالة إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و1329 وفاة. وارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 30.13 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات إلى 393310.

عودة إلى الكمامات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، امس الجمعة، أنه من بدءاً منتصف نهار أمس الجمعة، بدأ سريان الإلزام بوضع كمامة في أي مكان مغلق، باستثناء مكان السكن الدائم، إثر ارتفاع نسب انتشار فيروس كورونا. ووفقاً لبيان الوزارة فإن وضع الكمامة لا يسري على القاصرين دون سن 7 أعوام، والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في وضع الكمامة، أو العاملين في مكان مغلق بصورة دائمة، وكذلك مدربي الرياضة. ونصحت الوزارة بوضع الكمامات في أماكن توجد فيها تجمعات بمشاركة عدد كبير من الأشخاص في المناطق المفتوحة، كما أوصت الأفراد الذين لم يتلقوا التطعيم بالامتناع عن المشاركة في التجمعات.

وعُثر، أمس الجمعة، على آثار لسلالة دلتا في مياه الصرف الصحي في مدينة عسقلان التي لم يكن معروفاً أنه يوجد انتشار للفيروس فيها، الأمر الذي جعل مسؤولي الصحة يرجحون احتمال انتشار خفي للفيروس.

روسيا

سجلت روسيا 601 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات ال 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 132 ألفاً و64 وفاة. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الإصابات اليومية شهد ارتفاعاً ملحوظاً بتسجيل 20393 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 5 ملايين و409 آلاف و88 إصابة.

وأمرت السلطات الإقليمية في مختلف مناطق البلاد مترامية الأطراف بإلزامية تلقي التطعيم كشرط لمن يعملون في أعمال صغيرة، مثل المطاعم والمقاهي. وحتى الآن تم تطعيم 20.7 مليون شخص فقط في روسيا، ما يمثل 14 في المئة من السكان. وتلقى 16.7 مليون شخص التطعيم بالكامل ما يساوي نسبة 11 في المئة من السكان.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 73602 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 2032 حالة وفاة بسبب مرض «كوفيد-19».

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 18.2 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 509141.

حجر في وسط سيدني

أمرت السلطات الأسترالية الجمعة بفرض حجر على أربعة أحياء في وسط سيدني في محاولة لكبح انتشار متحوّرة دلتا شديدة العدوى. وقد ثبُتت هذا الأسبوع إصابة 65 شخصاً بفيروس كورونا. وكلّ هذه الحالات مرتبطة بسائقٍ كان يعمل على نقل أطقم شركات خطوط جوية من مطار سيدني إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي. ودخل هذا الحجر حيّز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل امس، الجمعة.

وأمرت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، جلاديس بريجيكليان، أيّ شخص أقام أو عمِل خلال الأسبوعين الماضيين في الأحياء التي سُجّلت فيها الحالات، بالالتزام المنزل. وقالت إنّ الموظّفين العاملين في حيّ الأعمال في المدينة مشمولون بالقيود بسبب مخاوف من أنهم قد ينشرون الفيروس في أنحاء المدينة.

وأضافت «فعلنا أفضل ممّا كان متوقعاً في ما يتعلق بتتبع حالات المخالطة، ومن أجل تحديد الصلات» بينها.(وكالات)