مصابو «كورونا» أكثر عرضة لشلل الوجه النصفي مقارنة بالمطعّمين

توصلت دراسة جديدة إلى أن شلل الوجه النصفي كان من الآثار الجانبية النادرة للقاحات «كوفيد 19»، لكنه في الواقع أكثر شيوعاً لدى أولئك الذين يصابون بالمرض.

ووجد الباحثون في مستشفيات جامعة كليفلاند ميديكال سنتر، وكلية الطب بجامعة «كيس ويسترن ريزيرف» أن مرضى الفيروس التاجي كانوا أكثر عرضة سبع مرات للإصابة بالشلل الوجهي، مقارنة بأولئك الذين طُعّموا ضد المرض.

ومن بين 37000 متلقٍ للقاح، أبلغ عن ثماني حالات فقط من شلل بيل، بمعدل حدوث 19 حالة لكل 100000 متلق للقاح، مقارنة بمعدل 82 لكل 100000 لمرضى «كوفيد 19».

وبينما سيستمر الأطباء وشركات تصنيع اللقاحات في مراقبة الآثار الجانبية للقاح بعناية، يقول الفريق إن النتائج تشير إلى أن شلل بيل يجب أن يكون سبباً إضافياً للتطعيم، وليس من الآثار الجانبية للخوف.

ويصيب شلل الوجه النصفي، وجه المريض بشكل غير متوقع، حيث يعاني ضعفاً مفاجئاً في العضلات أو شللاً يؤدي إلى تدلي نصف وجهه. وهذا يؤدي إلى ابتسامات من جانب واحد وعين واحدة ترفض الإغلاق. وعادة ما تكون حالة مؤقتة مع تحسن الأعراض في غضون أسابيع قليلة، مع الشفاء التام في غضون ستة أشهر.

وسيعاني عدد قليل من المرضى، بعض الأعراض لفترة أطول، أو سيشهدون عودة ظهور الحالة لاحقاً في الحياة. وفي حين أن الأسباب الدقيقة للحالة غير معروفة، يفترض العلماء أن سببها هو رد فعل مفرط من جهاز المناعة في الجسم، ما يؤدي إلى التهاب أو تورم يضر بالعصب الذي يتحكم في حركة الوجه. وقد يترافق شلل الوجه النصفي مع مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض لايم وبعض الالتهابات، وفقاً لجونز هوبكنز.

وتؤثر الحالة في عدد قليل نسبياً من الأشخاص كل عام، حيث تشهد الولايات المتحدة ما يراوح بين 15 و30 حالة لكل 100000 شخص.

ووجدت الدراسة أن احتمال حدوث شلل الوجه النصفي، أكبر لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا نفسه، أكثر من أولئك الذين طُعِّموا.