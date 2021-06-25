شكرا لقرائتكم خبر عن توافق أمريكي فرنسي على المزيد من الضغوط وإدارة الأزمة في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، أن باريس وواشنطن «ستتحركان معاً للضغط» على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر. وبينما أبدى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاستعداد لمساعدة لبنان على التغيير، فإنه لفت إلى الحاجة إلى قيادة حقيقية في بيروت، فيما رأى لودريان أنه يجب ممارسة الضغوط على السياسيين اللبنانيين لإنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم، في وقت أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موافقته على تأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما تواصلت الاحتجاجات الشعبية والوقفات المطلبية المتفرقة في البلاد.

تنسيق أمريكي فرنسي

واكد بلينكن​، خلال مؤتمر صحفي مع لودريان، أن ​الشعب اللبناني​ يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية، وقال: إننا مستعدون لمساعدة لبنان على التغيير ولكننا بحاجة إلى قيادة حقيقية في بيروت، فيما رأى لودريان​ أنه يجب ممارسة الضغوط على السياسيين ​ اللبنانيين لإنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم، وقال: قررنا إدارة الأزمة في لبنان بتنسيق مع الولايات المتحدة، وممارسة المزيد من الضغط ونعرف من هم الذين يتسببون بالأزمة. وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه وبلينكن لديهما «التقييم نفسه للوضع» بشأن «الانهيار المأسوي لهذا البلد»، منتقداً القادة السياسيين اللبنانيين و«عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع بأدنى عمل لإنهاض البلد».

وفي الإطار ذاته، أوضحت السفيرة الأمريكية في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، في حديث تلفزيوني، أن لبنان بأمسّ الحاجة إلى حكومة متمكّنة تماماً تلتزم بإجراء الإصلاحات، داعية إلى «تشكيل حكومة ووقف هذا النزيف والبدء بتحقيق​ استقرار اقتصادي والمساعدة على إصلاح ​الاقتصاد​ لكي يتمكّن ​اللبنانيون​ من تأمين لقمة عيشهم».

تمويل استيراد المحروقات

من جهة أخرى، أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن هذا القرار يأتي «انطلاقاً من مسؤوليات دياب الوطنية، وبهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصاً أننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية».

بدوره، أشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أن «بواخر المحروقات موجودة في البحر، إلا أن المشكلة أن مصرف لبنان لم يكن يريد فتح الاعتمادات على دولار 1514 ليرة، والاتفاق في القصر الجمهوري، أمس الأول الخميس، أفضى إلى فتح الاعتمادات على أساس دولار 3900 ليرة»، متوقعاً أن يرتفع سعر صفيحة البنزين إلى حد الستين ألف ليرة. وفي السياق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحل بيع خبز، كتب عليها «رغيف الخبر ب 500 ليرة»، في إشارة واضحة إلى عدم قدرة نسبة لا يستهان بها من اللبنانيين على شراء ربطة الخبز كاملة. وفي هذا الإطار، وأمام معاناة المواطن المستمرة يتساءل المتابعون، كيف سيتمكن اللبناني من الاستمرار وباتت قدرته الشرائية لا تسمح له شراء ربطة خبز واحدة؟

احتجاجات شعبية

إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي تخطى حاجز ال16 ألف ليرة، وفقدان المحروقات وانقطاع الكهرباء، وقطع محتجون طرقات داخلية في بيروت، كما عمدوا إلى إغلاق الطريق في جل الديب في ساحل المتن الشمالي شرقي العاصمة. وقطع آخرون الطرق في دوحة عرمون على الطريق الساحلية إلى الجنوب، وكذلك أوتوستراد المنية عند مستديرة عرمان في شمال البلاد، ونفّذ بعضهم مسيرة راجلة في طرابلس تقدمها عدد كبير من الأطفال.