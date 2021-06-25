شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يمحو خسائره ويستقر خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة ماحيا الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 6.4%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي في قياس التضخم – ارتفع إلى مستوى 3.4% خلال مايو/أيار الماضي، وهو المستوى الأعلى في نحو ثلاثة عقود.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا الحيلولة دون تفشي المرض مرة أخرى بسبب سلالة "دلتا".



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.