شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه و"برنت" يرتفع أعلى 76 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي خفف الضغوط عن كاهل السلع، ومن بينها الخام.



كان وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" قد صرح بأن منظمة "أوبك" وحلفائها المستقلين سيتدخلون من أجل احتواء أي آثار تضخمية في السوق.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن حجم أنشطة التنقيب والحفر عن الغاز الطبيعي والنفط في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 16:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 74.04 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.1 دولار وأقل سعر عند 72.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7% إلى 76.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.1 دولار وأقل سعر عند 74.9 دولار.