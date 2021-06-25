شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ألفا ظبي» تقفز 30.5% في الربع الأول إلى 99.8 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفعت أرباح شركة «ألفا ظبي القابضة»، (تروجان القابضة) سابقاً بنسبة 30.5% إلى 99.8 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أرباح بقيمة 76.4 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن شركة «ألفا ظبي القابضة»، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، أعلنت نيتها المضي قدماً في طرح عام أوّلي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») وإدراج أسهمها العادية «الأسهم» في سوق أبوظبي للأوراق المالية «ADX» يوم الأحد 27 يونيو.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع الأسهم الحالية للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات كجزء من تجارة التجزئة داخل الدولة وللمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين كجزء من عرض المستثمر المؤهل.