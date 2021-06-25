شكرا لقرائتكم خبر عن زيت النخيل والأضرار البيئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تامسين والكر*

بإمكاننا القول إن زيت النخيل لا يتمتع بسمعة طيبة. ويبدو الأمر واضحاً وصريحاً في إعلان سوبر ماركت بريطاني يصور إنسان الغاب في حالة تشرد، إلى جانب منتجات الطعام ومستحضرات التجميل التي تحمل شعارات «لا لزيت النخيل». كما تم على نطاق واسع، تداول صورة زيت النخيل على أنه العنصر الشرير في صناعة الزيوت النباتية.

ومع ذلك، فإنه يلبي حوالي 40 % من الطلب السنوي العالمي الحالي على الزيوت النباتية المستخدمة في الأطعمة والأعلاف الحيوانية والوقود. ولأنها متعددة الاستخدامات، فضلاً عن كونها مربحة، فقد تم تدمير مساحات واسعة من مناطق الغابات لإنشاء أماكن خاصة لزراعتها، الأمر الذي يسيء جداً للبيئة. أو بالأصح، كارثي؛ إذ يتم إنتاج أكثر من 90% من زيت النخيل في مناطق بورنيو وسومطرة وشبه جزيرة الملايو، حيث تقطع مساحات واسعة من الغابات الاستوائية المطيرة.

وعندما تتم إزالة الغابات الاستوائية المطيرة يُدمر موطن العديد من الأنواع المختلفة. علاوة على ذلك، تساعد الغابات في تخزين كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ إذ تعمل بشكل أساسي كحوض يمتص الكربون؛ لذا نحتاج إليها للمساعدة في امتصاص كثير من ثاني أكسيد الكربون الذي ما زلنا ننتجه، وتعرض الأشجار للقطع يعني بالضرورة ارتفاع نسبة الانبعاثات.

وفي الواقع، فرضت سريلانكا مؤخراً حظراً على استيراد زيت النخيل إلى البلاد، بينما قدمت خططاً للتخلص التدريجي من مزارعها الخاصة واستبدالها بالمطاط أو بمحاصيل أخرى صديقة للبيئة.

ولكن بالنظر إلى الاستخدامات العديدة لزيت النخيل، فإن التخلص منه تماماً قد يكون قولاً أسهل منه فعلاً. بعيداً عن كونه العنصر الشرير في الشوكولاته المحبوبة الأكثر انتشاراً، فإنه يتسلل أيضاً إلى مستحضرات التجميل والأدوية وصناعاتنا، والوجبات الخفيفة المفضلة لدينا وسياراتنا.

من جهة أخرى، يستخدمه الأوروبيون كمصدر للوقود الحيوي أكثر من أي شيء آخر. وبغض النظر عن كونه بديلاً صديقاً للبيئة للوقود الأحفوري، فإن ديزل زيت النخيل يطلق فعلياً ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الانبعاثات التي يطلقها البديل القائم على البترول، وبالتالي ليس مثالياً.

وقبل عامين، قرر الاتحاد الأوروبي حظر زيت النخيل كوقود حيوي، ولكن في غضون أشهر، تقدم المنتجان الرئيسيان (إندونيسيا وماليزيا)، بشكاوى ضد التوجه الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية.

وعلى الرغم من أن زراعة محاصيل زيت النخيل قد أدت إلى إزالة الغابات، وإلى بعض حالات تجفيف وحرق أراضٍ في جنوب شرق آسيا، فإن أشجار نخيل الزيت تتمتع بإنتاج محاصيل مرتفعة نسبياً، ويعني ذلك الحصول على كثير من النفط من قطعة أرض صغيرة.

«دويتشه فيليه»