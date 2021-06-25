شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بشكل طفيف وسط ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض العملة الأمريكية ومتابعة تطورات التضخم في مختلف الاقتصادات العالمية.



وكان بنك إنجلترا قد ذكر أمس بأنه يتوقع ارتفاع التضخم أعلى مستوى 3% في الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما يتجاوز المستهدف، كما أظهر الاقتصاد الأمريكي إشارات على صعود التضخم في الآونة الأخيرة.



وظهر ذلك جليا اليوم عند الإعلان عن ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي في قياس التضخم – إلى مستوى 3.4% خلال مايو/أيار الماضي، وهو المستوى الأعلى في نحو ثلاثة عقود.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا الحيلولة دون تفشي المرض مرة أخرى بسبب سلالة "دلتا" والتي ظهرت لأول مرة في الهند.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:42 بتوقي جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7592، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7617 في حين سجل أقل سعر عند 0.7579.