شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد أند بورز» يبلغ ذروة جديدة.. و«داو جونز» يقفز 200 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق عند الفتح، الجمعةن عقب توقعات قوية للأرباح من نيكاي، بينما أدت بيانات أضعف من التوقعات للتضخم في تهدئة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في الأمد القريب.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.96 نقطة، أو ما يعادل 0.23% إلى 4276.73 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 13.10 نقطة، أو ما يعادل 0.22% إلى 14400.81 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 202 نقطة، أو ما يعادل 0.60% إلى 34379.10 نقطة.