شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" و"ناسداك" يرتفعات لمستويات قياسي في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة ليسجل "إس أند بي 500" مستوى قياسيا جديداً.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي في قياس التضخم – ارتفع إلى مستوى 3.4% خلال مايو/أيار الماضي، وهو المستوى الأعلى في نحو ثلاثة عقود.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة، حيث أشار إلى أن ارتفاع التضخم جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا الحيلولة دون تفشي المرض مرة أخرى بسبب سلالة "دلتا" والتي ظهرت لأول مرة في الهند.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 221 نقطة) إلى 34417 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 4280 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 14384 نقطة.