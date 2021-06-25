شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع قليلاً رغم انخفاض الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانحسار ضغوطه على المعادن الصناعية.



يأتي ذلك في ظل استمرار مكافحة العالم لتداعيات جائحة كورونا وأضرارها على الاقتصادات والصناعات المختلفة، وهو ما ينعكس بدوره على الطلب على المعادن.



ويتوقع محللون تلقي المعادن الصناعية دعما من المشتريات الصينية وتعافي الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة كورونا في ظل النجاح في السيطرة على تفشي الفيروس في بعض الدول.



وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخدم في صناعة الإلكترونيات، كما أن صناعة السيارات تعول على إمكاناته في مكافحة التغيرات المناخية نظرا لكونه يقلل انبعاثات الكربون.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2642 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2660.5 دولار وأقل سعر عند 2612.5 دولار.