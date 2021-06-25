أسهم اليابان ترتفع وتنهي أسبوعاً متقلباً بمكاسب طفيفة

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الجمعة، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتكنولوجيا أثر إغلاق قوي لوول ستريت، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي للبلاد وكذلك توقعات حذرة للأسهم الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.66 في المئة إلى 29066.18 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.80 في المئة إلى 1962.65 نقطة.

وفي الأسبوع، ربح نيكاي 0.35 في المئة ليرتفع فوق مستوى 29 ألف نقطة، الذي قال متعاملون بالسوق إنه أصبح حاجزاً نفسياً في الوقت الذي ما زالت فيه آفاق تعافي اقتصاد اليابان تشهد حالة من عدم اليقين.

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد أند بورز 500 عند قمم قياسية الليلة الماضية، بينما قفز المؤشر داو جونز قرابة واحد في المئة بعد أن توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق بشأن البنية التحتية مع أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وقال شويتشي اريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إوايكوسمو سيكيورتيز «السوق (الجمعة) اقتفت أثر المكاسب القوية لوول ستريت. لكن المستثمرين، على الأخص في اليابان، ينتابهم القلق بشأن توقف الأسواق الأمريكية عن الصعود لالتقاط أنفاسها في أي وقت قريب».

وأضاف «احتمالات التعافي الاقتصادي في اليابان تشهد حالة من عدم اليقين إذ يرتفع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مجدداً، والجائحة قد تتفاقم مع اعتزام البلاد عقد دورة الألعاب الأوليمبية».

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، فيما قادت شركات النفط والفحم وصناعة الصلب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

كما تقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 0.7 في المئة وقفز سهم أدفانتست 1.5 في المئة وربح سهم فانوك 1.66 في المئة.

وقفزت أسهم باناسونيك 4.93 في المئة إذ أظهر إفصاح للشركة العملاقة أنها باعت كامل حصتها في تيسلا في السنة المالية الماضية.

وأغلق سهم توشيبا التي تعاني أزمة منخفضاً 0.62 في المئة بعد أن ارتفع بما يصل إلى 1.4 في المئة إذ قام المساهمون بالتصويت على عزل رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو آخر بالمجلس في الاجتماع السنوي العام.

(رويترز)