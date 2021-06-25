شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الموافقة على تمويل واردات وقود بسعر صرف أقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
25 يونيو 2021
16:56 مساء
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وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، الجمعة، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين؛ لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في السوق.
(رويترز)
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