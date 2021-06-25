شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتجه نحو الارتفاع بدعم من تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية فضل عن استفادة العملة الأوروبية الموحدة من تراجع الدولار.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو بنسبة 3.9% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 3.7%.



وارتفع مؤشر المعروض النقدي إم3 في ألمانيا بنسبة 8.4% خلال مايو/أيار، لكن دون توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 8.6%.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة.



وفي سياق منفصل، تتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا الحيلولة دون تفشي المرض مرة أخرى بسبب سلالة "دلتا" والتي ظهرت لأول مرة في الهند.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 13:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.1968، وسجل أعلى سعر عند 1.1968 وأقل سعر عند 1.1927.