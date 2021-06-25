شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجوزات الرحلات البحرية 45% في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «كرنفال» الأمريكية الخميس 24 يونيو/حزيران، إن الحجوزات ارتفعت بنسبة 45% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول؛ حيث تواصل صناعة الرحلات البحرية تعافيها من تداعيات فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك سجلت شركة Carnival خسارة صافية بلغت ملياري دولار للربع الثاني المالي، وتتوقع الشركة أن تستمر هذه الخسائر خلال الربع الثالث وحتى نهاية العام المالي بأكمله.

كانت صناعة الرحلات البحرية واحدة من القطاعات التي تأثرت بشدة؛ من جرّاء تداعيات فيروس كورونا.

وسمحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC للرحلات البحرية بالعودة هذا العام ببروتوكولات ومتطلبات سلامة صارمة لمنع تفشي الفيروس على متن السفن والبواخر.

وارتفعت أسهم «كرنفال» بنحو 28% منذ مطلع تداولات العام الجاري، وكانت أسهم الشركة تراجعت بنحو 58% في عام 2020.

(وكالات)