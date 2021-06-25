السلطات الأسترالية تفرض حجراً في أربعة أحياء بوسط سيدني

سيدني - أ.ف.ب

أمرت السلطات الأسترالية، الجمعة، بفرض حجر على أربعة أحياء في وسط سيدني في محاولة لكبح انتشار متحوّرة «دلتا» الشديدة العدوى.

وقد ثبُتت هذا الأسبوع إصابة 65 شخصاً بفيروس «كورونا». وكلّ هذه الحالات مرتبطة بسائقٍ كان يعمل على نقل أطقم شركات خطوط جوية من مطار سيدني إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي. ويدخل هذا الحجر حيّز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الجمعة.

وأمرت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز؛ حيث تقع سيدني، غلاديس بريجيكليان، أيّ شخص أقام أو عمِل خلال الأسبوعين الماضيين في الأحياء التي سُجّلت فيها الحالات، بالالتزام المنزل.

وقالت: إنّ الموظّفين العاملين في حيّ الأعمال في المدينة تشملهم القيود؛ بسبب مخاوف من إسهامهم في نشر الفيروس في أنحاء المدينة. وأضافت: «فعلنا أفضل ممّا كان متوقّعاً في ما يتعلّق بتتبّع الحالات المخالطة، ومن أجل تحديد الصلات بينها».