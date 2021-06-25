شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 105676 لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

جرعة من لقاح #كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 14,940,031 بمعدل توزيع 151.06 جرعة لكل 100 شخص.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 105,676 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 14,940,031 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 151.06 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.