شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع هدوء ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر يعول عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم، كما ستصدر بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 6.4%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 11:29 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 12:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.60 دولار إلى 1784.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1785.70 دولار وأقل سعر عند 177.60 دولار.