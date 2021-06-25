شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي قبيل بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو سلبي قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 6.4%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر يعول عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم، كما ستصدر بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا الحيلولة دون تفشي المرض مرة أخرى بسبب سلالة "دلتا".



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 11:29 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.