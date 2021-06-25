شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستعيد تعافيه – تحليل – 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة بوينج (BA) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.87% بما يعادل 7.00 نقطة ليستقر السهم على سعر 250.57 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 242.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 260.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد