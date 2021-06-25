شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يلامس مقاومته الحالية – تحليل – 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.57% بما يعادل 0.63 نقطة ليستقر على سعر 40.83 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.77، ليستهدف مستوى الدعم 37.41.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه