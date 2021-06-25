شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل – 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.40% 1.67 نقطة ليستقر على سعر 71.32 دولار، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 74.35، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 68.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه