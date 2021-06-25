شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.60% بما يعادل 5.55 نقطة ليستقر على سعر 219.34 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة 223.00، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 223.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 208.40 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه