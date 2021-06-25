شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.48% بما يعادل 2.60 نقطة ليستقر على سعر 177.93 دولار، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه للتخلص من آخر ضغوطه السلبية التي قد تعيق صعوده.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 180.90، ليستهدف بعدها مستوى القماومة 191.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه