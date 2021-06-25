شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم الأوروبية في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن ترقب الأسواق لصدور بيانات أمريكية هامة.



وارتفع مؤشر قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو بنسبة 3.9% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 3.7%.



وارتفع مؤشر المعروض النقدي إم3 في ألمانيا بنسبة 8.4% خلال مايو/أيار، لكن دون توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 8.6%.



هذا، وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر يعول عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوسع نطاقا في أوروبا عند مستوى 456.8 نقطة.



وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 7115 نقطة، في حين انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 6617 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 15567 نقطة.