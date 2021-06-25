شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 0.7615، ونرجّح اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعد لتصل إلى 0.7675.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.7500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد