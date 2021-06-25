شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة ليختبر مقاومة المثلث المتماثل الذي يظهر بالصورة، وطالما أن السعر دون 26.25، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لزيارة مستوى 26.85 الذي يمثّل المقاومة الأهم للسيناريو السلبي، مع الإشارة إلى أن أهداف الموجة الهابطة المقترحة تبدأ عند 25.65 وتمتد إلى 24.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط