شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1800.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر 1770.00 للتوجه نحو 1734.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط