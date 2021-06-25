شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليختبر الدعم المحوري 1.3890، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما التماسك فوقه مطلوب لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1.3960 وتمتد إلى 1.4027.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3870 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد