شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً صاعداً هادئاً ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1.1888، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1975 وتمتد إلى 1.2064 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1880 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد