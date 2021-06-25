الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً صاعداً هادئاً ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1.1888، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1975 وتمتد إلى 1.2064 بعد تخطي المستوى السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1880 والمقاومة 1.2020

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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