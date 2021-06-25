شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر دون المقاومة- تحليل - 25-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 132.55 تقريبا ليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لموجات هابطة قوية وليستهدف من خلالها مستوى 131.80 و 131.10 بشكل أولي.

نكرر التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 وتحقيقه لاختراق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك يؤكد استعادته للميل الصاعد بدخوله لمحاور القناة الصاعدة لنبدأ بترجيح التداولات الصاعدة ليستهدف بشكل أولي مستوى 133.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.60 و 131.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة