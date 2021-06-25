شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم تداولات جانبية مؤقتة-تحليل - 25-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس تذبذب جانبي ضعيف محاولا التقاط العزم الإضافي بهدف تعزيز سيطرة المسار الصاعد والمتوقع سابقا, نذكر بأن السيناريو الصاعد قائم على تمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى تشكيل مستوى 153.40 للدعم الإضافي ليؤكد ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو المحطات الإيجابية المتمثلة حاليا بمستوى 155.35 و 156.10 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.40 و 155.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد