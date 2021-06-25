شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم قرب المقاومة– تحليل - 25-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالتذبذب دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1112.00 متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 بينما يستقر المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة الحالية.

نتوقع باستمرار تقديم السعر لإغلاقات سلبية دون المقاومة الحالية بدء تشكيله لموجات هابطة قوية قد يستهدف من خلالها مستوى 1070.00 و1035.00, بينما تحقيق السعر لاختراق المقاومة سيلغي النظرة السلبية وليمكنه ذلك من تشكيل موجات صاعدة قوية خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1112.00 و 1070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة