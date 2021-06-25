شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بتأجيل التصحيح السلبي– تحليل- 25-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرص سعر النحاس لضغط إيجابي جديد بفعل وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليبتعد بذلك عن محور المتوسط المتحرك 55 بتشكيله لموجه إيجابية جديدة واستقراره قرب 4.3200.

نذكر بأن المسار التصحيحي الهابط سيبقى قائم بثبات التداولات دون الحاجز المستقر عند 4.4100 لنبقى بانتظار تحقيقه للأهداف الرئيسية والمتمركزة قرب 4.1750 و4.000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100 و 4.1750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز