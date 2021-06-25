18 قتيلاً في حريق بمدرسة للفنون القتالية في الصين

بكين-أ.ف.ب

لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب 16 آخرون في حريق بمدرسة للفنون القتالية بوسط الصين في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على ما أعلنت السلطات.

واعتُقل المسؤول عن المبنى الواقع في مقاطعة خنان، بحسب بيان رسمي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الضحايا هم من طلاب المدرسة وتتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً.

وقد تم إخماد الحريق بحسب ما أكد بيان صادر عن محافظة شيتشنغ حيث تقع المدرسة. واندلعت الكارثة في الليل عندما كان 34 طالباً في المدرسة الداخلية موجودين في الطبقة الأولى من المبنى، حسب ما نقل موقع «بكين توتياو نيوز» عن مسؤولين.